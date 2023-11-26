أشجاره شاهدة على الصمود.. فلسطينيون يقطفون ما تبقى من محصول الزيتون أثناء الهدنة (فيديو)

سارع شباب عائلة الآغا في رفح جنوبي قطاع غزة إلى حقل الزيتون، لقطف ثمار أشجارهم العتيدة مع دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ صباح أول أمس الجمعة.

وتعمل العائلة بهمة على قطف ثمار محصول الزيتون الذي ترمز شجرته إلى المقاومة والصمود في وجه الاحتلال.

وقال نبيل الآغا للجزيرة مباشر، وهو يقطف ما تبقى من ثمار محصول الزيتون الذي عكف على زراعته طوال العام، بحزن “عوضي على الله، فقد خسرت 80% من محصول هذا العام”.

تأخرت العائلة في قطف محصول هذه السنة بسبب الحرب، مما جعل جزءا كبيرا من المحصول يتلف، وأدى إلى جفاف كمية كبيرة منه هذا العام.

وأضاف الآغا، وهو ينظر إلى الزيتون الجاف المتناثر على أرضه، أن الحرب على غزة حالت دون تمكنهم من جني المحصول الذي كان من المقرر حصاده منتصف أكتوبر/تشرين الأول كحد أقصى.

وأشار الآغا إلى أنه ينتظر مثل أي مزارع موسم حصاد محصوله من السنة إلى السنة، مؤكدا ثقته بتعويض الله في العام المقبل.

وقال الشاب أحمد الآغا بإصرار “لن نفرّط في حبة زيتون واحدة من أرضنا”، وأضاف “عزيمتنا وقلبنا قوي”، مشيرا إلى عزمهم زراعة الزيتون حتى اليوم الأخير في حياتهم، آملا زراعته قريبا داخل فلسطين المحتلة.