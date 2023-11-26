إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء أسرى سيُطلَق سراحهم من غزة اليوم الأحد

أعلنت إسرائيل تسلُّمها قائمة بأسماء الدفعة الثالثة من الأسرى المقرر إطلاق سراحهم من قطاع غزة في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “وصلتنا قائمة بأسماء المختطفين الذين سيُطلَق سراحهم اليوم الأحد، حسب الموعد المحدد، ويقوم مسؤولو الأمن بفحص القائمة”. وأضاف أنه “تم تسليم المعلومات إلى عائلات المختطفين”.

وبينما لم يحدد مكتب نتنياهو عدد الأسرى الإسرائيليين الذين ستشملهم الدفعة الثالثة، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي لم تسمّه قوله إن القائمة تتضمن 13 اسما.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود أكثر من 200 أسير في غزة.

وخلال الجمعة والسبت، أطلقت إسرائيل على دفعتين سراح 78 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء، بينما أطلقت حماس سراح 26 إسرائيليا من النساء والأطفال أيضا، بالإضافة إلى 14 تايلانديا وفلبيني واحد.

وفي 24 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

وإجمالا، يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، إلى جانب إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود إلى كل مناطق القطاع.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، قال مصدر إسرائيلي “حتى بعد اتصالات الأمس، لا يوجد تغيير في الاتفاق الأصلي. إسرائيل ستنفذ ما وعدت به، وعلينا أن ننتظر بصبر اليوم أيضا”.

לקראת הפעימה ה-3 לשחרור החטופים: גורם בישראל הבהיר כי "גם אחרי המגעים אתמול, אין כל שינוי בהסכם המקורי. ישראל תעשה את מה שהתחייבה. גם היום נצטרך להמתין בסבלנות". על העובדה שחמאס לא שחרר משפחות שלמות, אמר הגורם כי זאת לא הפרה כיוון ש"הייתה התחייבות להשתדל"@AmichaiStein1 — כאן חדשות (@kann_news) November 26, 2023

وطيلة 48 يوما، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 14 ألفا و854 شهيدا، بينهم 6150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى نحو 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

بينما قتلت حماس 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، وأسرت نحو 240 بدأت بمبادلتهم مع إسرائيل التي يوجد في سجونها أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني.