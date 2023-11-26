رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين للجزيرة مباشر: لهذه الأسباب تأخر إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى (فيديو)

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين فارس قدورة إن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين من فئة الأطفال والنساء في سجون الاحتلال يصل إلى نحو 500 أسير وأسيرة.

وأضاف قدورة في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن اتفاق الهدنة يتضمن إطلاق سراح 150 من هاتين الفئتين على أساس معيار الأقدمية، لكن إسرائيل لم تحترم هذا البند في الدفعة الأولى من إطلاق سراح الأسرى.

وتابع “كانت هناك أزمة كبرى على مستوى احترام بنود الهدنة، لكن الإخوة القطريين تدخلوا وتمكنوا من احتواء الموضوع”.

وأوضح قدورة أن سلطات الاحتلال عادت، يوم السبت، إلى الخطأ نفسه، ولم تحترم المعايير المتفق بشأنها في قضية الأسرى.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري قد صرَّح بأنه سيُفرَج الليلة عن 39 فلسطينيًّا، و13 محتجزًا إسرائيليًّا من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق.

وأكد الأنصاري أنه بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية.

وذكر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن العدد الإجمالي لفئة الأسيرات والأطفال القصَّر في سجون الاحتلال تضاعف بنسبة تتجاوز 100% بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ كان عدد الأسيرات قبل هذا التاريخ 38 ليصبح بعد ذلك 98، في حين أن عدد الأطفال القاصرين زاد من 183 إلى أكثر من 400.