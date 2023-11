سوزان ساروندون.. هكذا تعاملت هوليود مع ممثلة حاصلة على جائزة أوسكار بسبب دعمها لغزة (فيديو)

عُرف عن الممثلة الأمريكية سوزان ساروندون أنها من أشد ممثلي هوليود مناصرة لقضايا الأقليات في العالم، كما عُرف عنها أيضًا دعمها الكامل للقضية الفلسطينية منذ سنوات عديدة.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني شاركت سوزان ساروندون في مظاهرة ضمت الآلاف من الأمريكيين للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما كانت سوزان ساروندون من ضمن الشخصيات الفنية والسياسية التي وقّعت على عريضة طالبت فيها الرئيس جو بايدن بضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة.

وعبر مواقف كثيرة سجلتها الممثلة الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي، فاجأت سوزان ساروندون صناع القرار في البيت الأبيض والعالم بتغريدة جاء فيها “ليس من الضروري أن تكون فلسطينيًا حتى تفهم ما يقع في قطاع غزة. هذا أمر غير مقبول وجريمة حرب”.

ورغم أن الممثلة الأمريكية فازت عام 1995 بجائزة الأوسكار، كما رُشحت للجائزة نفسها 4 مرات، فإن وكالة “يو تي إيه” ألغت التعامل معها بعدما كانت تدير أعمالها منذ 2014، تحت ضغط اللوبي الإسرائيلي.

You don’t have to be Palestinian to care about what’s happening in Gaza. I stand with Palestine. No one is free until everyone is free. https://t.co/23JHFbuf5K

— Susan Sarandon (@SusanSarandon) November 4, 2023