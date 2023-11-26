صور جوية لحجم الدمار في مدينة الزهراء السكنية وسط غزة (فيديو)

أظهرت صور جوية حجم الدمار الذي لحق بمدينة الزهراء السكنية وسط غزة.

وبيّنت المشاهد الخاصة التي حصلت عليها الجزيرة، حجم الدمار الهائل وغير المسبوق الذي لحق بالبنايات السكنية.

وسُجلت هذه الصور في ظل سريان الهدنة الإنسانية، حيث تواجد الآليات الإسرائيلية على بعد كيلومترات قليلة عن المدينة.

وظهرت بنايات كبيرة مدمرة بالكامل وقد تراكمت أدوارها بعضها فوق بعض في مشهد دمار مهول.

وتبين الصور أن البنايات والعمارات السكنية ضمن المدينة قد سويت جميعها بالأرض نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف عليها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ورصدت الصور الجوية عودة أعداد قليلة من السكان مع سريان الهدنة الإنسانية، لتفقد حجم الدمار والركام وأخذ ما صلح من أغراضهم.

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد سكان مدينة الزهراء حوالي 6000 نسمة في عام 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال تمنع 1.7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي تعرض غالبيتها للقصف، ولحق بها الدمار في وسط وشمالي القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.

وذكرت أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية، أثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

وكانت “الهدنة الإنسانية” في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي، بعد القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.