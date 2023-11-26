مسؤول في حماس: هدف المقاومة تبييض سجون الاحتلال من الأسرى (فيديو)

أوضح مسؤول ملف الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زاهر جبارين أن الحركة “ملتزمة بتثبيت الهدنة من خلال إتمام الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى شريطة التزام الاحتلال بجميع شروطها”.

وقال جبارين في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، إن الحركة أكدت للوسطاء الدوليين أنها ملتزمة بتنفيذ جميع مقتضيات شروط الهدنة “طالما احترمها العدو”، مشيرًا إلى أن سلوكيات الاحتلال خلال اليومين الماضيين أكدت وجود عدد كبير من الخروق.

وأضاف القيادي في حماس “لدينا 8500 أسير وأسيرة بما في ذلك 400 قاصر، وهدفنا تبييض سجون الاحتلال”.

وقال إن الحركة أعربت منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى عن استعدادها للتفاوض غير المباشر بشأن ترتيب صفقات تبادل الأسرى.

وأضاف أن هدف كتائب عز الدين القسام من العملية (طوفان الأقصى) إطلاق سراح أكبر نسبة ممكنة من الأسرى الفلسطينيين عبر صفقات تبادل مع الاحتلال.