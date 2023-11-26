“نحب الحياة ومشتاقون لها”.. أطفال غزة يعبّرون عن فرحتهم ببدء الهدنة المؤقتة في القطاع (فيديو)

ملأت ابتسامات الأطفال قطاع غزة للمرة الأولى، أول أمس الجمعة، منذ 48 يوما، بعد أن استيقظوا دون سماع صوت القصف والانفجارات.

“نحن نحب الحياة ومشتاقون لها” بهذه الكلمات عبّرت طفلة من غزة عن سعادتها وهي تُقلّب عجين الخبز بين يديها الصغيرتين، وقد رسمت ابتسامة عريضة على وجهها.

طفل آخر اشتاق للذهاب صباحا إلى الروضة كل يوم، بينما اشتاقت أخرى إلى الدار “كثيرا كثيرا” وتتمنى العودة إليها واللعب مع صديقاتها، وقالت إن أملها كبير في أن تنتهي الحرب وتعود إلى منزلها.

التقطت عدسة كاميرا أحد الناشطين ابتسامات بريئة أنارت الدنيا، وقد أمل هؤلاء الأطفال أن ينتهي قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة حتى يعودوا إلى ديارهم وإن كانت مهدَّمة.

وبدأت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة.

وقالت (القسام) في بيان لها إن الهدنة تسري لمدة 4 أيام “بوقف كل الأعمال العسكرية من القسام والمقاومة والعدو الصهيوني”، وأضافت أنه “سيتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني”.

وأفرجت إسرائيل، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، عن 39 أسيرًا فلسطينيًّا (33 طفلًا و6 نساء)، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل المبرمة بينها وبين حركة حماس، التي أفرجت في المقابل عن 13 إسرائيليًّا (7 أطفال و6 نساء) و4 تايلانديين.