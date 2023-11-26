7 شهداء في الضفة الغربية والاحتلال يزعم اعتقال مُنفذ عملية حوارة (فيديو)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال مُنفذ عملية حوارة التي أسفرت عن مقتل مستوطنَين قبل 3 أشهر.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، قتل شاب فلسطيني مستوطنَين إسرائيليَّين في عملية إطلاق نار استهدفت مركبتهما في بلدة حوارة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 5 استُشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية.

كما استُشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الأحد، متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية يتما جنوب نابلس. واستُشهد طفل، مساء أمس السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة.

ومساء أمس، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين، وفرض حصارا على مخيمها ومستشفيي جنين وابن سينا.

ونشر الجيش الإسرائيلي قناصة على أسطح بعض البنايات، بينما اندلعت اشتباكات بين جنود إسرائيليين ومقاتلين من المدينة ومخيمها.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتعزيزات قوات الاحتلال والاشتباكات الدائرة في المدينة ومحيط مخيمها.

وذكر الشهود أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في المخيم بطائرات مسيَّرة.

تغطية صحفية: "دمارٌ هائل.. مشاهد من الدمار الذي خلَّفته قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم جنين، الليلة الماضية". pic.twitter.com/vmorghgs83 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 26, 2023

يأتي هذا في حين قالت كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في محيط مخيم جنين بالرصاص والعبوات المتفجرة.

وبوتيرة يومية، يُنفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق رصاص وقنابل غاز على الفلسطينيين.

ومنذ عملية (طوفان الأقصى) التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استُشهد أكثر من 230 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، وأصيب أكثر من 2950، حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.