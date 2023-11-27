“أحرار العالم معكم”.. وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر توجه رسالة من داخل غزة (فيديو)

وجّهت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، لولوة الخاطر، رسالة مفتوحة لشعب غزة أوضحت فيها أن سكان غزة قدموا للعالم دروسًا في التضحية، وكشفوا الكثير من المعايير المزدوجة التي تطبع سياسة الغرب.

وقالت لولوة الخاطر “من داخل قطاع غزة من أرض الرباط جئتكم محملة برسالة إخاء ومحبة ورسالة تضامن وتعاضد من دولة قطر قيادة وشعبًا لأقول لكم أننا وكل أحرار العالم معكم. والحق والإنسانية معكم. والله جلّ في علاه معكم. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإذن الله”.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين من داخل قطاع غزة من أرض الرباط جئتكم محملة برسالة إخاء ومحبة ورسالة تضامن وتعاضد من دولة قطر قيادة وشعبا 🇶🇦🇵🇸 أقول لكم أننا وكل أحرار العالم معكم.. والحق والإنسانية معكم.. والله جلّ في علاه معكم .. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم… pic.twitter.com/6uqLWeY2Td — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) November 26, 2023

وأضافت أن أهل غزة “أحيوا الموات وأيقظوا إنسانية العالم بعد سبات”، مضيفة أن الحرب الأخيرة في قطاع غزة “أعادت ترتيب أولويات هذا العالم”.

وتابعت قائلة “لا أبالغ إذا قلت إنكم اليوم تعيدون لنا جميعًا إنسانيتنا التي سلبت منا أو ربما نسيناها”، مؤكدة أن أهالي غزة “هم من دفعوا ثمن فضح ازدواجية المعايير والمناقحة عن مقدسات مليارات من المسلمين والمسيحيين حول العالم”.

وخلصت الوزيرة القطرية إلى أن أهل غزة “يُعلِّمون العالم بدمائهم ودماء أطفالهم كيف تكون الكرامة وكيف تكون الحرية وكيف يكون الصمود”.