أهالي غزة يصطفون للحصول على الماء في ظروف جوية قاسية (فيديو)

تتواصل معاناة سكان قطاع غزة في الحصول على الماء الصالح للشرب، رغم دخول الهدنة إلى يومها الرابع، اليوم الإثنين، في ظل قطع الاحتلال الإسرائيلي الماء عنهم.

ويقف أطفال وشباب في قطاع غزة في صفوف طويلة بانتظار دورهم لملء غالونات الماء لأسرهم وذويهم النازحين في الخيام والمنازل.

ووثق أحد النشطاء الفلسطينيين في القطاع تراص الغالونات في صف طويل فيما اختبأ أصحابها من الأمطار الغزيرة التي تتساقط.

وتشهد غزة أزمة مياه، بعد أن قرر وزير الدفاع الاسرائيلي (يوآف غالانت) في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي -ثالث أيام الحرب الإسرائيلية على القطاع- فرض حصار شامل على غزة.

وقال الوزير الإسرائيلي إنه قرر تشديد الحصار على القطاع “لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود”، وبموجب ذلك أوقفت شركة إسرائيلية إمدادات مياه الشرب التي تصل إلى بعض مناطق القطاع.

وحذرت وكالة الأونروا، في وقت سابق، من مخاطر انقطاع مياه الشرب في غزة على حياة المدنيين، وكذلك ارتفاع مخاطر الجفاف والأمراض المعدية نظرا لانهيار خدمات الصرف الصحي مع إغلاق آخر محطة لتحلية مياه البحر.

وحذرت وزارة الصحة في غزة من ظهور أوبئة خطيرة داخل القطاع بسبب تداعيات الحرب.