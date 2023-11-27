إسرائيل تشترط موافقتها قبل حصول غزة على الإنترنت الفضائي

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، اليوم الإثنين، عن اتفاق مبدئي مع إيلون ماسك رئيس شركة (ستارلينك)، يقضي بعدم حصول قطاع غزة على الإنترنت الفضائي إلا بموافقة تل أبيب.

جاء ذلك، في بيان للوزير الإسرائيلي على منصة إكس، بعد نحو شهر من تصريحات لماسك قال فيها إن الشركة مستعدة لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي لمؤسسات الأمم المتحدة في قطاع غزة.

وكتب كرعي “إيلون ماسك، أتقدم لك بالتهنئة على التوصل إلى تفاهم مبدئي مهم مع وزارة الاتصالات تحت قيادتي. نتيجة لذلك، لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة”.

وأضاف “وبينما تحارب دولة إسرائيل ضد حماس، فإن هذا الفهم أمر حيوي، كما هو الحال بالنسبة لكل من يرغب في عالم أفضل، خال من الشر ومعاداة السامية، من أجل أطفالنا”.

Elon Musk, I congratulate you for reaching a principle understanding with the Ministry of Communications under my leadership. As a result of this significant agreement, Starlink satellite units can only be operated in Israel with the approval of the Israeli Ministry of… — 🇮🇱שלמה קרעי – Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) November 27, 2023

والشهر الماضي، قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه مستعد لتوفير الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة، بعد قطع إسرائيل الإنترنت عن القطاع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استمر قرابة يومين.

وكتب ماسك، عبر حسابه على إكس حينها، أن “خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة ستارلينك، ستوسع نطاق اتصالاتها ليشمل منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة”.

No terminals from Gaza have attempted to communicate with our constellation. SpaceX will support communication links with internationally recognized aid organizations. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

وفي 18 أكتوبر، بدأت إسرائيل محادثات رسمية مع شركة SPACEX التابعة لماسك، لتزويد تل أبيب بالإنترنت الفضائي من شركة ستارلينك التابعة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إن الملياردير الأمريكي وصل إلى إسرائيل، بعد أيام من اتهامه بمعاداة السامية بسبب تأييده لمنشور على منصته يدعم الفلسطينيين.

والتقى ماسك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اصطحبه في جولة بعدد من المناطق داخل مستوطنات غلاف غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.