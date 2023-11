إطلاق صاروخين باليستيين من مناطق سيطرة الحوثيين باتجاه مدمرة أمريكية في خليج عدن

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، فجر اليوم الاثنين، إطلاق صاروخين باليستيين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه مدمرة أمريكية بحرية في خليج عدن.

وأضافت القيادة في بيان على منصة إكس “الصاروخان الباليستيان سقطا في خليج عدن على مسافة 10 أميال بحرية عن المدمرة الأمريكية دون أن تحدث أضرار أو إصابات بالمدمرة”.

وأوضح البيان أنه “في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، استجابت المدمرة ماسون التابعة للبحرية الأمريكية مع السفن المتحالفة من فرقة عمل التحالف لمكافحة القرصنة والطائرات المرتبطة بها لنداء استغاثة من السفينة التجارية سنترال بارك التي تعرضت لهجوم من قبل جهة مجهولة”.

وأشار البيان إلى أنه “عند وصول المدمرة ماسون لمكان الناقلة المختطفة، طالبت عناصر التحالف بالإفراج عن الناقلة. وبعد ذلك، نزل 5 أفراد مسلحين منها وحاولوا الفرار عبر قاربهم الصغير لكن تمت مطاردتهم ما أدى إلى استسلامهم في نهاية المطاف”.

On Nov. 26, the USS MASON (DDG 87), with allied ships from our coalition counter-piracy task force (TF 151), and associated aircraft responded to a distress call from the M/V CENTRAL PARK, a commercial vessel, that they were under attack by an unknown entity. Upon arrival,… pic.twitter.com/ASmM3b0xrf

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 27, 2023