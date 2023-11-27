الاحتلال يغلق شارع صلاح الدين بالدبابات لمنع النازحين من العودة لبيوتهم في شمال غزة (شاهد)

رغم دخول الهدنة الإنسانية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال يومها الرابع، واصل الجيش الإسرائيلي منع نازحي غزة من العودة إلي منازلهم في شمال القطاع.

وتجمع عدد من النازحين في شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبي غزة وشمالها، معبرين عن رغبتهم في العودة لديارهم وتفقد ما بقي من متاعهم في أعقاب القصف الإسرائيلي الذي دام طيلة 48 يوما.

وأبدى النازحون استنكارهم لقطع دبابات الاحتلال الطريق الواصل بين الجنوب والشمال قائلين “هذه مش هدنة، كله كذب، بدنا نروح نشوف الدور، نشوف حالنا ونشوف ولادنا”.

من جانبه، قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في مقطع فيديو عبر منصة إكس، إنه “يمكن الانتقال فقط من شمالي القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين، ولن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله”.

#عاجل الرسالة اليومية الى سكان #غزة في فترة الهدنة الانسانية المؤقتة:

⭕️لا تحاولوا الانتقال الى شمال القطاع. يمكن فقط التنقل الى جنوب وادي غزة

⭕️ممنوع الدخول الى البحر

⭕️ممنوع الاقتراب لمسافة كيلومتر عن الحدود عشان سلامتكم قوموا بالانصياع الى هذه التعليمات pic.twitter.com/S61xEoMXTT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 27, 2023

وكان جيش الاحتلال قال في منشورات ألقتها الطائرات الإسرائيلية فوق المناطق الجنوبية من القطاع في وقت سابق إلى سكان قطاع غزة، إن “الحرب لم تنته بعد، الوقفة الإنسانية مؤقتة، ومنطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة وممنوع التجوّل فيها”. وتابع “عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية الموجودة في جنوبي القطاع وعدم التوجّه إلى الشمال”.

وفرضت إسرائيل على القطاع، حظرا خانقا تضمّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.