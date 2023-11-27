في آخر أيام الهدنة.. حركة دؤوبة في أسواق قطاع غزة وغلاء الأسعار يُكبّل النازحين (فيديو)

يتبضع السكان والنازحون في مدينة خان يونس بقطاع غزة بكثافة من الأسواق خوفا من عودة الحرب بعد انتهاء الهدنة، ويتخوف الأهالي من استئناف القصف وانقطاع المواد الغذائية كما حدث طيلة 49 يوما.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر حركة دؤوبة في سوق “الضهرة” حيث يحاول المواطنون شراء ما استطاعوا في ظل غلاء الأسعار وقلة السلع.

وقال نازح إلى خان يونس من بيت حانون، إن الهدنة مؤقتة وإنهم يتخوفون من عودة القصف من جديد لأن الحل لم يكن نهائيا، ولايزال شبح الجوع والعطش يطارد سكان غزة بعد ويلات الحرب الأخيرة.

ونظر المواطن النازح إلى التهدئة بتفاؤل كبير، قائلا إنه يتمنى أن تطول وأن تنتهي الحرب، موضحا أن نفسية أهالي غزة تحسنت بعد بدء الهدنة مع توقف أصوات القصف العالية.

ودعا أحد النازحين إلى شن حملة ضد من يرفعون الأسعار على النازحين في هذه الظروف الصعبة، وناشد الجهات المختصة إلى محاصرة هؤلاء القلة حتى لا يتكاثروا في حين يعيش الشعب الفلسطيني حالة من التكافل.

وتحدث الرجل لكاميرا الجزيرة مباشر عن الظروف الصعبة، حيث انتشرت الأمراض في مراكز النزوح في ظل شح المياه مما يمنع الناس من الشرب والاستحمام، فيما يعاني الأطفال الجوع والبرد مع سوء الأحوال الجوية.

وناشد النازح الدول العربية والإسلامية مساعدة أهالي غزة الذين ضاقت بهم السبل.

وقال بائع خضراوات في السوق، إن تجار الجملة هم سبب غلاء الأسعار وإنهم (تجار التجزئة) يبيعون السلع حسب السعر الذي يحصلون به عليها، مشددا على أنه يبيع في أوقات كثيرة بالخسارة. كما تحدث البائع عن خطورة نقل السلع إلى السوق.

ورغم أنها آخر أيام الهدنة، حسب المقرر، إلا أن حركة الشراء ليست شديدة الكثافة، حسب البائع، إذ إن أوضاع الناس شديدة الصعوبة بسبب النزوح.

ودخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح يوم الجمعة الماضي، بعد 49 يوما من اندلاع الحرب.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ بموجب الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.

ومع دخول وقت الهدنة لوحظ توقفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بكافة أنواعها عن التحليق في سماء جنوبي القطاع بعد أن كانت أصواتها لا تتوقف طوال أيام الحرب الـ 49.

ومن المقرر أن تتوقف حركة الطيران في سماء مناطق شمالي القطاع ولمدة 6 ساعات يوميا، وفق اتفاق الهدنة المؤقتة.