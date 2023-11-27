في ثالث أيام الهدنة.. عودة الحياة لأسواق خان يونس في غزة وشكاوى من ندرة السلع (فيديو)

بدأت مظاهر الحياة تعود من جديد إلى قطاع غزة في ثالث أيام الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.

ورغم الخراب والدمار الذي طال أجزاء كبيرة من مدينة خان يونس، فإن السكان انتهزوا فرصة الهدنة وقرروا النزول إلى الأسواق لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر حركة المواطنين بأحد الأسواق الشعبية في ثالث أيام الهدنة، حيث سُجِّل نشاط ملحوظ في حركة البيع والشراء على الرغم من ارتفاع الأسعار.

وعبر أحد أهالي خان يونس عن سعادته لعودة الحياة مجددا إلى المدينة قائلا “أتمنى وقف الحرب وإحلال السلام”، مؤكدا أن السبيل الوحيد لذلك عبر استرجاع الأراضي الفلسطينية التي احتلها إسرائيل عقب حرب 1967.

وانتقدت مواطنة أخرى نازحة من الشمال غلاء الأسعار في المدينة عقب الحرب وعدم توافر العديد من السلع. كما عبرت عن غضبها الشديد من استغلال بعض التجار للأزمة وقيامهم بزيادة أسعار السلع والمنتجات.

وأضافت النازحة الفلسطينية أنها لا ترغب في تمديد الهدنة فقط، بل تود إنهاء الحرب نهائيا لتتمكن من العودة إلى منزلها في حي الشيخ رضوان شمال القطاع.

وقالت نازحة ثالثة إن غزة تواجه الحرب الإسرائيلية و”حرب الاستغلال”، حسب قولها، معبرة عن استيائها من الارتفاع الكبير لأسعار السلع في السوق بسبب الحرب.

وأشارت إلى أن العديد من السلع أصبح غير متوفر في الأسواق مثل الطحين.