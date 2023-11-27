“منعوا الاستحمام وقدموا طعاما لا يطاق”.. الأسير المحرر مالك مراد: واجهنا أياما قاسية بعد طوفان الأقصى (فيديو)

قال الأسير الفلسطيني المحرر مالك مراد البالغ من العمر 16 سنة إن قوات الاحتلال اعتقلته بتهمة باطلة هي الأقصى.

وأضاف الأسير الفلسطيني في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، بالرغم من أنه قاصر، فإن سلطات الاحتلال أصرت على بقائه بالسجن لأكثر من 7 أشهر كاملة.

وأكد أنه واجه أياما عصيبة في سجون الاحتلال؛ وكان يحاول بمعية العديد من أصدقائه التغلب على جبروت السجن والسجان بكل ما يتاح لهم من وسائل وأدوات.

وأضاف أنه بعد عملية طوفان الأقصى “أقدمت إدارة السجن على إغلاق جميع الغرف والزنازين على الأسرى ولم يسمح لنا بالذهاب للحمام إلا كل يومين أو ثلاثة أيام”.

وتابع “واجهنا أياما قاسية لم نتمكن خلالها من الاستحمام، أما الأكل الذي كان يقدم لنا فلا يطاق”.

وكشف الطفل الفلسطيني أن إدارة سجن الاحتلال لم تبلغه بإطلاق سراحه إلا خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد بمعية عدد آخر من الأسرى القصر.

ووصف لقاءه بالعائلة والأسرة قائلا إنه يوم تاريخي وشعور لا يوصف.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، مساء الأحد، بموجب صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

ووفق بيان مشترك، فإن جميع الأسماء في القائمة من الأسرى الأطفال فقط، وعددهم 39، منهم 21 من القدس، وواحد من مدينة رفح في قطاع غزة، والباقي يتوزعون على محافظات الضفة الغربية.