نائبة عربية بالكنيست الإسرائيلي: هكذا يواجه فلسطينيو الداخل حملات الترهيب وتهم الإرهاب (فيديو)

يعيش فلسطينيو الداخل أياما عصيبة منذ اندلاع عملية “طوفان الأقصى” في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ تحاصرهم حملات تهدف لإسكات أي صوت متضامن مع غزة أو منتقد لقصف إسرائيل للمدنيين.

وقالت عايدة توما النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي في لقاء مع الجزيرة مباشر إن لجنة السلوكيات في الكنيست أوقفت مشاركاتها في كل اللجان بعد نشرها تغريدة على حسابها على منصة “إكس”.

وأضافت “قررت لجنة السلوكيات في الكنيست أن توقف مشاركاتي في كل اللجان لمجرد أنني نشرت تغريدة تتضمن شهادات لأطباء في مستشفى الشفاء في غزة، بذريعة نشر أخبار غير صحيحة. لكن الهدف الحقيقي هو الانصياع للأجواء الفاشية التي نعيشها”.

Knesset Ethics Committee suspended me for 2 months for criticizing the Israeli army’s action in Gaza. Silencing of critical voices of Palestinian citizens and anti-war activists is rampant these days.

The war must cease, persecution must end. pic.twitter.com/xpIFTcswta

— MK Aida Touma-Sliman (@AidaTuma) November 15, 2023