نائبة عربية بالكنيست الإسرائيلي: هكذا يواجه فلسطينيو الداخل حملات الترهيب وتهم الإرهاب (فيديو)

يعيش فلسطينيو الداخل أياما عصيبة منذ اندلاع عملية “طوفان الأقصى” في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ تحاصرهم حملات تهدف لإسكات أي صوت متضامن مع غزة أو منتقد لقصف إسرائيل للمدنيين.

وقالت عايدة توما النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي في لقاء مع الجزيرة مباشر إن لجنة السلوكيات في الكنيست أوقفت مشاركاتها في كل اللجان بعد نشرها تغريدة على حسابها على منصة “إكس”.

وأضافت “قررت لجنة السلوكيات في الكنيست أن توقف مشاركاتي في كل اللجان لمجرد أنني نشرت تغريدة تتضمن شهادات لأطباء في مستشفى الشفاء في غزة، بذريعة نشر أخبار غير صحيحة. لكن الهدف الحقيقي هو الانصياع للأجواء الفاشية التي نعيشها”.

Knesset Ethics Committee suspended me for 2 months for criticizing the Israeli army’s action in Gaza. Silencing of critical voices of Palestinian citizens and anti-war activists is rampant these days.

The war must cease, persecution must end. pic.twitter.com/xpIFTcswta — MK Aida Touma-Sliman (@AidaTuma) November 15, 2023

وتابعت هناك حملة قمع واسعة “تمارس تحت غطاء الحرب في غزة، إذ تم تقديم أكثر من مئة لائحة اتهام ضد شباب وشابات عربيات بتهمة التضامن مع العدو، ومخالفة قانون منع الإرهاب، استنادا إلى ما نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن رفضهم لقتل المدنيين في غزة”.

عاجل | عضو الكنيست الإسرائيلي عايدة توما سليمان: الحروب لن تحل أي مشكلة بل تجلب الأزمة تلو الأخرى — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 18, 2023

من جهته كشف سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والعضو السابق في الكنيست، للجزيرة مباشر أن “إسرائيل تفرض أجواء من القمع والترهيب لمنع أي صوت يرفض الحرب”.

وقال “حاولنا تنظيم مظاهرة أو مسيرة أو ندوة، بمشاركة عرب ويهود، للتعبير عن موقفنا الرافض للحرب، فلم تسمح إسرائيل بأي منها”.

وتابع “نظمنا وقفة احتجاجية لأقل من 50 فردا، وهو تجمع لا يستلزم تصريحا حسب القانون، لرفع شعار “أوقفوا الحرب”، إلا أن الشرطة اعتقلتنا، ولم يجد المحققون أي أساس قانوني للاعتقال فأطلقوا سراحنا”.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في مطلع العام 2022 قالت فيه “إن إسرائيل تفرض نظاماً من القمع والهيمنة ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها من أجل مصلحة اليهود الإسرائيليين فقط. ويرقى هذا النظام إلى مستوى الفصل العنصري، الذي يحظره القانون الدولي”.