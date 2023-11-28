“أوضتي كانت محلاها”.. طفل في غزة يبكي أغراضه وسط ركام منزله بعد أن عاد إليه في الهدنة (فيديو)

بكى طفل في غزة بحرقة على عجلته الهوائية وغرفته التي تحولت إلى كتل ركام جراء القصف الإسرائيلي الذي طال منزلهم. وعاد الطفل وأسرته في اليوم الخامس من الهدنة إلى منزلهم لأخذ ما تبقى من أغراض.

وقال الطفل لكاميرا الجزيرة مباشر وهو منهار من البكاء “شوف أوضتي كانت محلاها شوف صوري شوف عجلتي خربت”، متسائلا “أين سنعيش الآن؟”.

ورصدت المشاهد، اليوم الثلاثاء، حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي لمنطقة “جحر الديك” خلال الحرب على قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات المباني وقد سواها القصف الإسرائيلي بالأرض. ورصدت الجزيرة مباشر عودة بعض سكان المنطقة إليها في أيام الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل إلا أنهم وجدوا منازلهم تحولت إلى حطام.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن هذه الشقق السكنية هي منح قطرية وتركية وكويتية لمواطني قطاع غزة، وقال أحد السكان إنه ترك المنطقة قبل القصف وقد فجئ بعد العودة إليها.

وردّد المواطن الذي بدا في حالة ذهول وهو يشاهد الأبراج وقد دُمّرت كليًّا والمنازل وقد تحولت إلى ركام: “حسبي الله ونعم الوكيل”. وكان المواطن يحمل كيس دقيق على كتفه وقال إنه هو كل ما تمكن من إخراجه من منزله.

عبّرت أسرة أخرى من سكان المنطقة عن شكرها لله بعد تمكنهم من النجاة من الموت، وقال الأب الذي جاء بأطفاله لأخذ ما بقي من ملابس وأغراض من تحت ركام منزله “شفنا الموت طيلة 50 يوما، أحمد الله ليل نهار أننا على قيد الحياة”، وردّدت الزوجة “الحمد لله بيعوض الله”.

وتحسّرت امرأة أخرى من داخل منزلها المدمر، قائلة “لم أجد شيئا آخذه حتى الأغطية تمزقت”، وقالت إنها أخلت هي وأسرتها المنزل في أول أيام الحرب، مستغربة حجم الدمار بالقول “طيلة 6 سنوات نعيش هنا لم نشاهد هذا الدمار كله”.