الاحتلال الإسرائيلي يُنكّل بهم قبل تسليمهم في صفقة التبادل.. أسرى محررون يصابون بالإغماء (فيديو)

أصيب عدد من الأسرى المحررين، فجر اليوم الثلاثاء، بالإغماء جراء التعذيب والتنكيل الذي تعرضوا له قبل الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي في صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر نقل عدد من الأهالي ذويهم من الأسرى إلى سيارات الإسعاف بعد الإفراج عنهم؛ جراء احتجازهم في ظروف صعبة وإبقائهم بلباس خفيف من دون طعام.

وكان أحد الأسرى المحررين قد حكى للجزيرة مباشر أساليب التعذيب التي اتبعها السجانون في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى في غزة، إذ تعمدوا التنكيل بالأسرى.

وأفاد الأسير المحرر مراد عطا أن جنود الاحتلال كان يضربون الأسرى إلى أن يُغمى عليهم ويصبون عليهم الماء البارد حتى يستفيقوا ثم يعودون لضربهم إلى حدّ الإغماء مرة أخرى.

وتحدث الأسير المحرر البالغ 17 عاما عن ضرب الأسرى بشدة وتكسير عظامهم وإلقائهم في الهواء الطلق مكبلي الأيدي من دون ملابس وحرمانهم من الاستحمام والأكل ومن النوم عبر تسليط أضواء ساطعة عليهم داخل الزنازين التي يتكدسون داخلها.

وقد أسرت كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري) لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 250 أسيرا إسرائيليا يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، وفاوضت بهم على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بعد 49 يوما من الحرب.

وبدأت الهدنة يوم الجمعة الماضي في السابعة صباحا بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة بوساطة قطرية مصرية، تقرر فيها إيقاف إطلاق النار من الجانبين 4 أيام وتبادل الأسرى لمدة 4 أيام، قبل قرار تمديد الهدنة يومين آخرين.