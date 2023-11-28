الاحتلال يفجر منزل الشهيد داود درس في مخيم دير عمار غرب رام الله

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا في مخيم دير عمار غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم وحاصرت منزل الشهيد داود عبد الرازق درس (41 عاما)، وشرعت في أعمال حفر وتدمير بمحيط المنزل، ثم قامت بتفجيره. ويقع المنزل في الطابق الأرضي من بناية مكونة من 3 طوابق.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية دير عمار ومخيمها، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي اتجاه الشبان، مما أدى إلى إصابة شابين في القدم، نقلا على إثرها إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل المحيطة بمنزل الشهيد وأجبروا سكانها على إخلائها، واعتلى الجنود أسطحها.

يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب درس في 31 أغسطس/آب الماضي، بدعوى تنفيذه عملية دعس عند حاجز “مكابيم” العسكري، قرب مستوطنة “مودعين” المقامة على أراضي بيت سيرا.