خوذ وملابس ملطخة بالدماء.. المقاومة تعرض معدات جنود إسرائيليين بعد معارك في بيت حانون (فيديو)

عرض رجال المقاومة الفلسطينية في مقطع فيديو اليوم الثلاثاء، معدات لجنود إسرائيليين، بعد معارك جرت في بيت حانون بشمال قطاع غزة، ظهرت فيها ملابس عسكرية ورصاص وخوذ.

وعثر رجال المقاومة في منزل تحصن به جنود الاحتلال، على كميات من الرصاص وخوذ خاصة بالجنود إضافة إلى ملابس عسكرية لجنود مزقها الرصاص وبدت عليها آثار دماء.





ملابس ملطخة بالدماء

وقال أحد رجال المقاومة معلقا على ما يعرض في الفيديو “عثرنا في هذا المنزل الذي توغل فيه جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، على كميات من الرصاص ومعدات خاصة بجنود الاحتلال ومنها ملابس خاصة بلبس الجيش”.

وفي جولة لرجال المقاومة في مناطق من بيت حانون، عثر المقاومون أيضا في أحد المنازل على خزنة للرصاص وخوذ عليها آثار تدل على أن عبوة من رجال المقاومة قد أصابتها وقد بدت محطمة.

كما عثر رجال المقاومة خلال مرورهم بمنزل في بيت حانون شهد اشتباكات، على قلادة مربعة الشكل من المعدن الأبيض عليها كتابة وأرقام بالعبرية.





اشتباكات مع الجنود الإسرائيليين

ومنذ الهجوم المفاجئ الذي شنته المقاومة الفلسطينية وحركة حماس على إسرائيل، خاضت الفصائل الفلسطينية معارك عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى توغل بري وبحري وجوي، حيث كانت صفارات الإنذار تدوي في مدن إسرائيلية مثل تل أبيب والقدس وأسدود وعسقلان.





وخاضت كتاب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وكتائب المقاومة الفلسطينية الأخرى معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية، حيث ظهر رجال المقاومة وهم يشتبكون من المسافة صفر مع قوات الاحتلال.

وتضمنت مشاهد بثتها الفصائل في فيديوهات، جانبا من معارك خاضتها كتائب القسام وسرايا القدس والفصائل الأخرى في عدة محاور بمدينة غزة خلال الأيام الماضية، وتظهر المقاتلين وهم يتحركون من شارع إلى شارع وبين المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي.

وأظهرت اللقطات التي بثتها المقاومة، المقاتلين الفلسطينيين وهم يستهدفون الدبابات والآليات الإسرائيلية من مسافات قريبة بقذائف الياسين 105، ومن مسافة صفر بالعبوات والأسلحة الأخرى.