دموع وفرحة وعناق حار.. لحظات مؤثرة في لقاء أسرة الفتى الأسير عمر أبو ميالة من القدس (فيديو)

عاشت أسرة مقدسية لحظات من الفرح، بعد الإفراج عن ابنها الفتى، الذي أمضى نحو 7 أشهر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتم إطلاق سراحه مساء أمس الإثنين، ضمن تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

ووسط العناق والدموع والفرحة، استقبلت عائلة الفتى الفلسطيني (عمر إبراهيم عمر أبو ميالة) من القدس ابنهم الصغير الذي بارح سجون الاحتلال، وسط حفاوة كبيرة.

وبكل الشوق عانق الفتى الخارج من الحبس لتوه، والدته وانكب على قدميها، فكان أن احتضنته وسط الدموع والفرحة وجاء اللقاء بعد الفراق، سعيدا ومعبرا وسط تأثر الحاضرين من الأسرة.





مشاهد من الفرح

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الإثنين عن الأسير الصغير عمر أبو ميالة من بلدة سلوان في القدس المحتلة، بعد أن أمضى 7 أشهر في الأسر ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وأمس الإثنين، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرَّر الإفراج عنهم، ضمن صفقة التبادل بين الحركة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تم التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وبحسب بيان حركة حماس، فإن القائمة تشمل 33 أسيرًا، 30 طفلًا و3 أسيرات، وكان الفتى عمر أبو ميلة من بين من شملتهم القائمة.

الفتى الجريح

وكان الفتى الفلسطيني عمر قد أصيب بجروح في بلدة سلوان في القدس في أوائل أبريل الماضي واعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع عدد من الشبان في ذلك الوقت.

وذكر موقع عرب 48 الإخباري، أن فتى، أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان على الأقل خلال مواجهات اندلعت في بلدة الطور المقدسية.

ووفقا للتقارير، فإن الفتى المصاب هو عمر إبراهيم أبو ميالة، وحالته “متوسطة الخطورة” فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن حالته “خطرة”. وأوضحت المصادر الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل المصاب في حي بئر أيوب ببلدة سلوان.

وقالت شرطة الاحتلال إن الفتى المصاب نقل إلى المستشفى وهو بحالة مستقرة (لم تحدد طبيعة خطورتها) وزعمت في بيان، أن الفتى ورفاقه حاولوا فتح باب سيارة حراس بؤرة استيطانية وإلقاء زجاجة حارقة داخلها.

وأشارت مصادر مقدسية إلى أن شبان البلدة حاولوا إسعاف الطفل أبو ميالة ونقله إلى المستشفى، إلا أن قوات الاحتلال اعتقلته وهو مصاب، وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت بلدة سلوان.

وبحسب ادعاءات الاحتلال “حاول بعض المهاجمين فتح باب السيارة فيما يحملون بأيديهم زجاجة حارقة بقصد رميها في السيارة من مسافة قصيرة”.

وذكر أنه “تم القبض على أحد المشتبه بهم، وهو يبلغ من العمر 15 عامًا من مدينة سلوان، وتم إخلاؤه لتلقي العلاج الطبي وهو واعٍ وفي حالة مستقرة”.