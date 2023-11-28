فتى وشاب.. شهيدان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة رام الله (فيديو)

استشهد فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة رام الله اليوم الثلاثاء، أحدهما فتى عمره 17 عاما، والآخر شاب عمره 26 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، استشهاد الفتى مالك ماجد عبد الفتاح دغرة (17 عاما) بعد إصابته بأربع رصاصات أطلقها عليه جيش الاحتلال في بلدة كفر عين شمال غرب رام الله.

ارتقاء الشاب مالك البرغوثي متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في قرية كفر عين غرب رام الله. pic.twitter.com/ihG97UAM67 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 28, 2023

كما استشهد الشاب الفلسطيني ياسين عبد الله الأسمر (26 عاما) من سكان بلدة بيتونيا، متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند اقتحامها البلدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الفتى مالك ماجد عبد الفتاح دغرة استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الكتف والبطن والقدم، بمواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال القرية.





ونقلت عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نسيم البرغوثي خلال مداهمتها البلدة، في حملاتها العسكرية على العديد من المناطق في الضفة الغربية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله، وأشارت الوزارة في بيان، إلى وصول الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا.

#فيديو|جانب من اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيتونيا وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تزامنًا مع الإفراج عن قافلة الأسر pic.twitter.com/Fz3UY7jPEW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 27, 2023

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية، أن الشاب ياسين عبد الله الأسمر من سكان بلدة بيتونيا استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، كما أصيب شاب آخر (23 عاما) بالرصاص الحي في القدم.