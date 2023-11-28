نازحة تطلق صرخة من مخيم النصيرات: فقدت أهلي ومالي ولم أحصل على أي مساعدات فكيف أُطعم أطفالي؟ (فيديو)

أطلقت امرأة فلسطينية نازحة إلى مخيم النصيرات في قطاع غزة صرختها، اليوم الثلاثاء، عبر شاشة الجزيرة مباشر من أمام مركز توزيع مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.

وقالت النازحة إنها تصطف أمام المركز لليوم الثالث على التوالي منذ الساعة 6 صباحًا للحصول على بعض الدقيق لإطعام أطفالها، لكنها لا تحصل على شيء.

وأفادت المرأة التي انهارت وهي تصف الوضع، إنها لا تملك المال بعد انهيار منزلها جراء القصف الإسرائيلي حتى تشتري به طعاما لأطفالها، مفيدة بأنها فقدت أهلها وممتلكاتها في الحرب.

وقالت النازحة بألم شديد إن أطفالها لم يأكلوا بشكل جيد طيلة أيام الحرب الـ49، وإنها وبعد بدء الهدنة لم تجد لهم طعاما كما لم تجد علاجا لطفلتها المصابة، إذ لم تحصل على أي من المساعدات التي دخلت غزة عن طريق الأونروا.

وأفادت بأن “موظفي الوكالة لا يستقبلون المواطنين ويغلقون الأبواب في وجوههم طيلة الوقت”، مضيفة أن رجال الأمن الخاص يخبرونهم بأن “المساعدات نفدت”، وتساءلت بحسرة كبيرة “كيف أُطعم أطفالي”.

وقالت مُسنّة لكاميرا الجزيرة مباشر من أمام مركز توزيع المساعدات التابع للأونروا بمخيم النصيرات، إنها لم تشرب ماء نظيفا منذ بدء الحرب على قطاع غزة، كما أنها لم تأخذ الدقيق ولا أي مساعدات من وكالة غوث.

وقال عدد من النازحين إن النساء يقفن في الصف لاستلام المساعدات منذ 3 فجرا وحتى العصر من كل يوم، ولا يتمكن من الحصول على أكياس الدقيق إلا عدد قليل منهن.

ومن جهتهم، قال مسؤولو وكالة الأونروا في تصريحات سابقة إن عدد المساعدات التي دخلت إلى غزة منذ بدء الحرب محدودة جدا، وإنها لا تكفي جميع المواطنين، إذ إنها أقل بكثير مما كان يدخل في الأيام العادية للقطاع المحاصر الذي يعتمد أصلا على المساعدات.