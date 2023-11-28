60 فلسطينية في سجون إسرائيل.. أسيرة محررة: هناك أسيرات ينتظرن الإفراج عنهن (فيديو)

قالت أسيرة محررة تم الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، إن السجون الإسرائيلية بها عشرات الأسيرات الفلسطينيات، ممن ينتظرن الإفراج عنهن.

وكشفت الأسيرة ياسمين شعبان، إحدى الأسيرات المفرج عنهن من السجون الإسرائيلية في الدفعة الرابعة ضمن صفقة التبادل فجر اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال حاول كسر معنويات الأسيرات ليفقدن الأمل في الحرية وأنه لن يفرج عنهن.

وأكدت الأسيرة الفلسطينية ياسمين شعبان -التي أفرجت عنها سلطات الاحتلال- أن ذلك لم يؤثر فيهن وقالت “دائما ما كنت أقول لهن ثقتنا كبيرة في المقاومة”.

عشرات الأسيرات خلف القضبان

في السياق أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن 60 امرأة فلسطينية ما زلن في سجون إسرائيل، بينهن 56 اعتقلن بعد 7 أكتوبر، وقالت، مسؤولة الإعلام إن من بينهن 4 معتقلات قبل 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقالت (أماني سراحنة) مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 56 سيدة وفتاة بعد تاريخ ا7 أكتوبر ضمن حملة اعتقالات طالت نحو 3260 فلسطينيا.

رغم تضييقات الاحتلال.. الأسير المحرر #دجانة_عطون يتلقى التهاني في منزله بـ #القدس بعد الإفراج عنه ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل pic.twitter.com/yABJPHV0ah — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2023

وأوضحت أن إسرائيل أفرجت عن 33 أسيرة ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل خلال الدفعات الأربع على مدار 4 أيام وذلك في إطار اتفاق الهدنة المؤقتة في غزة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق موافقة الحكومة على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم حال أفرجت حركة حماس عن محتجزين إسرائيليين من غزة.

هدده ضابط بإرساله إلى أهله في كـفـن.. الأسير المحرَّر #إبراهيم_صباح يروي تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الإفراج عنه

شاهد الفيديو ⬇️https://t.co/9WpOff5u4A — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2023

وحسب ما أفادت صحيفة هآرتس العبرية فإن “عهد التميمي من ضمن الأسيرات المدرجات على القائمة الإسرائيلية للفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في مقابل إطلاق سراح رهائن من حماس في المستقبل”.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت عهد التميمي (23 عاما) عام 2017 وسجنتها لمدة 8 أشهر، قبل أن يعاد اعتقالها يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من بلدة النبي صالح غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وصف المتحدث باسم منظمة اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) جيمس إلدر، وضع الأطفال في #غزة بـ"المروع" ⭕️ قائلاً: إن أكثر من 6000 طفل وطفلة قتلوا، والآلاف يعالجون داخل المستشفيات.#غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/cZ63TkhJva — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2023

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة إنسانية مؤقتة تضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة “حماس” وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل قد أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق “حماس” 50 مدنيا إسرائيليا جميعهم من النساء والقصر.

وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية، أعلنت قطر، اتفاق الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.