أحرار خامس أيام الهدنة يروون للجزيرة مباشر معاناتهم في سجون الاحتلال “فيديو”

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 30 أسيرًا فلسطينيًا “15 طفلًا و15 امرأة” 20 منهم من مدينة القدس و10 من الضفة الغربية ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل مع فصائل المقاومة.

وصول الدفعة الخامسة من الأسرى المحررين إلى منازلهم بعد إطلاق سراحهم في إطار صفقة #تبادل_الأسرى بين المــ ـقـ ـاومة والاحتلال#الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/fFlER1EqBd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2023

الجزيرة مباشر أجرت لقاءات مع عدد من الأسرى المحرَّرين في اليوم الخامس من الهدنة، وقال الطفل محمد خليل سلايمة الذي قضى 4 أشهر في السجون الإسرائيلية إن سلطات الاحتلال كانت تعاملهم بشكل سيئ منذ السابع من أكتوبر ومنعت عنهم الزيارات.

وأضاف سلايمة أن جنود السجن كانوا يعتدون على الأسرى بالضرب ويحرمونهم من الطعام والغطاء.

"منعونا من الاحتفال".. الأسير المحرر محمد خليل سلايمة من #القدس يروي للجزيرة مباشر عن التضييقات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/KhJj7h7Yj1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2023

وقال الأسير المحرر آدم أبو حامد للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال كانت تتعمد إذلالهم خاصة بعد عملية طوفان الاقصى واقتحمت عنابر الأسرى وجمعت أغراضهم ولم توفر لهم إلا القليل من الاحتياجات الأساسية.

"حرمونا من كل إشي".. الأسير المحرر آدم أبو حامد يصف ظروف اعتقاله في سجون الاحتلال#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/54IBHLgBh2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2023

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت حركة حماس قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، ضمن صفقة التبادل.

لقاء الأسيرة المقدسية المحررة مرفت حشيمة بابنتها فور الإفراج عنها من سجون الاحتلال#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/ZJXaVHmtI4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2023

وتعد هذه القائمة الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين الذين يُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، بموجب الهدنة الإنسانية التي توصلت إليها حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، عبر وساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأ سريانها الجمعة الماضي وكان مقررًا لها 4 أيام، ومددت الاثنين يومين آخرين.