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أحرار خامس أيام الهدنة يروون للجزيرة مباشر معاناتهم في سجون الاحتلال “فيديو”

دموع وفرحة وعناق حار.. لحظات مؤثرة خلال لقاء الأسرى المحرَّرين (الفرنسية)
29/11/2023-|آخر تحديث: 29/11/202303:59 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 30 أسيرًا فلسطينيًا “15 طفلًا و15 امرأة” 20 منهم من مدينة القدس و10 من الضفة الغربية ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل مع فصائل المقاومة.

الجزيرة مباشر أجرت لقاءات مع عدد من الأسرى المحرَّرين في اليوم الخامس من الهدنة، وقال الطفل محمد خليل سلايمة الذي قضى 4 أشهر في السجون الإسرائيلية إن سلطات الاحتلال كانت تعاملهم بشكل سيئ منذ السابع من أكتوبر ومنعت عنهم الزيارات.

وأضاف سلايمة أن جنود السجن كانوا يعتدون على الأسرى بالضرب ويحرمونهم من الطعام والغطاء.

وقال الأسير المحرر آدم أبو حامد للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال كانت تتعمد إذلالهم خاصة بعد عملية طوفان الاقصى واقتحمت عنابر الأسرى وجمعت أغراضهم ولم توفر لهم إلا القليل من الاحتياجات الأساسية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت حركة حماس قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، ضمن صفقة التبادل.

وتعد هذه القائمة الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين الذين يُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، بموجب الهدنة الإنسانية التي توصلت إليها حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، عبر وساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأ سريانها الجمعة الماضي وكان مقررًا لها 4 أيام، ومددت الاثنين يومين آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر