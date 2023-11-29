إيلون ماسك يرد على دعوات لزيارة قطاع غزة بعد ذهابه إلى إسرائيل

علّق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على دعوة وجهها له قيادي في حركة “حماس” بزيارة قطاع غزة “لمشاهدة الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي”، بالقول إن زيارة غزة ستكون خطيرة الآن، على حد تعبيره.

ورد ماسك عبر حسابه على منصة “إكس” التي يملكها: “فكرة زيارة غزة خطيرة في الوقت الحالي، لكن أؤمن أن ازدهار القطاع على المدى الطويل سيكون جيدًا للجميع”.

Seems a bit dangerous there right now, but I do believe that a long-term prosperous Gaza is good for all sides — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2023

وجاء رد ماسك بعد الدعوة التي وجهها أسامة حمدان القيادي بحركة “حماس” طالبه خلالها بزيارة غزة لمعاينة حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعب غزة.

وقال حمدان في مؤتمر صحفي في بيروت أمس الثلاثاء، “نوجه الدعوة للسيد إيلون ماسك الذي قام بزيارة أمس الاثنين لدولة الاحتلال ليزور قطاع غزة”.

وأضاف حمدان: ندعو ماسك للقيام بهذه الزيارة من باب “الموضوعية والمصداقية والابتعاد عن سياسة الانحياز والمعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية”.

وكان إيلون ماسك قد زار إسرائيل الاثنين الماضي، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتزوغ، وقام بجولة مع نتنياهو في إحدى مستوطنات غلاف غزة التي تعرضت لهجوم من كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن عملية “طوفان الأقصى”.