إيلون ماسك يرد على دعوات لزيارة قطاع غزة بعد ذهابه إلى إسرائيل

علّق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على دعوة وجهها له قيادي في حركة “حماس” بزيارة قطاع غزة “لمشاهدة الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي”، بالقول إن زيارة غزة ستكون خطيرة الآن، على حد تعبيره.

ورد ماسك عبر حسابه على منصة “إكس” التي يملكها: “فكرة زيارة غزة خطيرة في الوقت الحالي، لكن أؤمن أن ازدهار القطاع على المدى الطويل سيكون جيدًا للجميع”.

Seems a bit dangerous there right now, but I do believe that a long-term prosperous Gaza is good for all sides

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2023