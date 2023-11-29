شاهد: جنود جيش الاحتلال يقنصون طفلين عزل في شوارع جنين

استُشهد طفلان فلسطينيان، ظهر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله على موقعها في فيسبوك استشهاد الطفل آدم سامر الغول (8 أعوام) والطفل باسل سليمان أبو الوفا (15 عامًا) برصاص الاحتلال في جنين.

وقالت الوزارة إن الطفلين استُشهدا نتيجة إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله طفلًا صغيرًا يرتدي ملابس سوداء وهو يركض، وسرعان ما سقط على الأرض بعد إصابته برصاصة، في حين حاول طفل آخر تقديم المساعدة، لكن خيطًا من الدماء ظهر تحت رأس الطفل المصاب.

جيش الاحتلال يجبر عائلات على الخروج من منازلها في حارة الدمج في مخيم جنين. pic.twitter.com/hLsOMHv70S — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 29, 2023

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيم جنين، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة، وأجْلت مواطنين في حي الدمج من منازلهم وسط مواجهات عنيفة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال أجبرت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي، وقصفت منزلًا من طائرة مسيَّرة.

جرافات الاحتلال تدمر شوارع والبنية التحتية في مخيم جنين. pic.twitter.com/OEJhUEvWQd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 29, 2023

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المخيم، كما قامت جرافات الاحتلال بتخريب البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، ودمرت مركبات في المخيم.

واختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المصابين من سيارة إسعاف خلال نقله إلى المستشفى.