الإمدادات غير كافية.. برنامج الأغذية العالمي يحذر: سكان غزة يواجهون خطر المجاعة

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الإمدادات غير كافية للتعامل مع مستوى الجوع الذي رصده موظفو البرنامج في ملاجئ الأمم المتحدة وأماكن النزوح الأخرى.

وقال البرنامج الأممي، في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء، إن من المحتمل جدًّا أن يكون سكان غزة وخاصة النساء والأطفال معرَّضين بشدة لخطر المجاعة إذا لم يتم ضمان الوصول المستمر إلى الغذاء.

📍#Gaza: During the initial pause in fighting, WFP was able to reach over 120,000 people with food, including bread, food parcels, and vouchers. Safe and unimpeded humanitarian access cannot stop now. 🔗More: https://t.co/V1JWUiIyO1 pic.twitter.com/Xy5XYKLk6Z — World Food Programme (@WFP) November 28, 2023

وكشف البيان أن البرنامج قام بتسليم الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه لأكثر من 120 ألف شخص في غزة خلال الفترة الأولى للهدنة الإنسانية المؤقتة.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا (كورين فلايشر) إنه بفضل الهدنة المؤقتة، بدأت فِرق البرنامج بالعمل على الأرض ودخلت مناطق لم تصل إليها منذ مدة طويلة.





وأضافت “ما نراه يُعَد كارثيًّا”، وأكدت أن خطر المجاعة والتضور جوعًا يتكشف أمامهم، ولمنع حدوث ذلك يتعين أن يتمكن البرنامج من جلب الغذاء على نطاق واسع وتوزيعه بأمان.

وأكدت المسؤولة الأممية أن 6 أيام -في إشارة إلى الهدنة المؤقتة- ليست كافية لتقديم كل المساعدة المطلوبة، وشددت على ضرورة “أن يأكل سكان غزة كل يوم، وليس لمدة 6 أيام فقط”.

وفي السياق، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القُطري في فلسطين سامر عبد الجابر إن أفراد فِرق البرنامج رووا لهم ما شاهدوه من جوع ويأس ودمار بين الأشخاص الذين لم يتلقوا أي إغاثة منذ أسابيع.

وأوضح أن الهدنة المؤقتة منحت فسحة من الارتياح، وأن المسؤولين يأملون أن تمهد الطريق لهدوء طويل الأمد، ودعا إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.