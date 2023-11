الإمدادات غير كافية.. برنامج الأغذية العالمي يحذر: سكان غزة يواجهون خطر المجاعة

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الإمدادات غير كافية للتعامل مع مستوى الجوع الذي رصده موظفو البرنامج في ملاجئ الأمم المتحدة وأماكن النزوح الأخرى.

وقال البرنامج الأممي، في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء، إن من المحتمل جدًّا أن يكون سكان غزة وخاصة النساء والأطفال معرَّضين بشدة لخطر المجاعة إذا لم يتم ضمان الوصول المستمر إلى الغذاء.

📍#Gaza: During the initial pause in fighting, WFP was able to reach over 120,000 people with food, including bread, food parcels, and vouchers.

Safe and unimpeded humanitarian access cannot stop now.

🔗More: https://t.co/V1JWUiIyO1 pic.twitter.com/Xy5XYKLk6Z

— World Food Programme (@WFP) November 28, 2023