بث كلمة لأبو عبيدة أثناء اقتحام جيش الاحتلال لجنين (فيديو)

بُثت كلمة للناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام (أبو عبيدة) اليوم الأربعاء عبر مكبرات الصوت في المساجد، أثناء العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

ג'נין: בזמן שצה"ל פועל בעיר. ברמקולים של המסגדים משמיעים נאום של דובר החמאס אבו עוביידה. pic.twitter.com/RykSLLRfBy — חדשות המוקד (@hamoked_il) November 29, 2023

اقتحام جنين

واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وحاصرت مخيم جنين و3 مستشفيات، مما أدى إلى اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

​​​​​​​وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت المدينة من محاور عدة ودهمت أحياء، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارًا على مخيم جنين من الجهات كافة.

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقال في مخيم جنين، وسط اشتباكات مع مقاومين #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/8eKd6asbNp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 29, 2023

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مستشفى الرازي فواز حماد إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان برصاص الاحتلال، كما اعتقلت قوات الاحتلال مصابًا سابعًا من داخل سيارة إسعاف أمام مستشفى جنين الحكومي.

وقالت إن قوات الاحتلال شنت حملة دهم واسعة للمنازل في الحي الشرقي وفي مخيم جنين مع اندلاع مواجهات عنيفة، في حين لا تزال الجرافات تواصل تدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها وسط تحليق مكثف للطائرات المسيَّرة.

وواصلت قوات الاحتلال محاصرتها مستشفى ابن سينا، ومنعت الجرحى والمرضى من الوصول إليه، وأجبرت قوات الاحتلال المواطنين في حي الدمج على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح.