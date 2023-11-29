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بهتافات المقاومة.. احتفالات في استقبال الأسيرة المحرَّرة فيروز سلامة من بلدة عناتا (فيديو)

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29/11/2023-|آخر تحديث: 29/11/202302:14 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

احتفل فلسطينيون بالأسيرة المحرَّرة فيروز سلامة من بلدة عناتا في القدس، حيث رفعوا الأعلام الوطنية ورايات فصائل المقاومة الفلسطينية.

الأسيرة الفلسطينية المفرج عنها فيروز سلامة مع والدها بعد مغادرتها سجن عوفر العسكري (رويترز)

“يسعد ربي محمد ضيف”

وحاملين الأعلام الفلسطينية ورايات فصائل المقاومة، صدح المحتفلون بهتافات ورحّبوا بالأسيرات، وهتفوا بحياتهن ونضالهن في سبيل القضية الفلسطينية.

“مخاوف على عمال غزة”

وشكرت فيروز المقاومة الفلسطينية على ما قامت به في سبيل إطلاق سراحهن، وقالت إنها تعرضت للتحقيق حتى وهي على وشك الخروج من المعتقل، وتمنت “تبييض” كل السجون من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وكشفت أن الأوضاع في السجون شديدة الصعوبة، وأشارت تحديدًا إلى ظروف التحقيق القاسية التي يتعرض لها العمال من غزة من قِبل سلطات السجون الإسرائيلية.

وأشارت في هذا الصدد إلى سماع أصوات العمال في غرف التحقيق، وقالت إنها مرعبة جدًّا، ودعت إلى ضرورة التدخل الفوري في هذا الشأن، ووقف التعذيب الذي يتعرضون له من سلطات السجون في غرف التحقيق.

وقالت إنها لم تكن تعلم بالإفراج عنها لأنها كانت معزولة عن العالم منذ اعتقالها، وظنت أنها ستُنقل إلى سجن الدامون عندما استدعتها سلطات السجن، لكنها عندما رأت أسيرات أخريات تيقنت أنه سيُطلَق سراحها.

الدفعة الخامسة من الأسرى

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، عن 30 أسيرًا (15 امرأة و15 طفلًا) عند سجن عوفر العسكري في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل.

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر عددًا من الأسرى المفرج عنهم من سجن عوفر العسكري إلى رام الله، في حين تم الإفراج عن الأسرى المقدسيين من المسكوبية إلى منازلهم.

المصدر : الجزيرة مباشر