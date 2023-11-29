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بهتافات المقاومة.. احتفالات في استقبال الأسيرة المحررة فيروز سلامة من بلدة عناتا (فيديو)

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29/11/2023

احتفل فلسطينيون في بلدة عناتا، بالأسيرة المحررة فيروز سلامة من بلدة عناتا في القدس، حيث رفعوا الأعلام الوطنية ورايات فصائل المقاومة الفلسطينية.

الأسيرة الفلسطينية المفرج عنها فيروز سلامة مع والدها بعد مغادرتها سجن عوفر العسكري (رويترز)

“يسعد ربي محمد ضيف”

وحاملين الأعلام الفلسطينية ورايات فصائل المقاومة، صدح المحتفلون بهتافات ورحبوا بالأسيرات وهتفوا بحياتهن ونضالهن في سبيل القضية الفلسطينية.

“مخاوف على عمال غزة”

وشكرت فيروز، المقاومة الفلسطينية على ما قامت به في سبيل إطلاق سراحهن وقالت إنها تعرضت للتحقيق حتى وهي على وشك الخروج من المعتقل، وتمنت تبييض كل السجون من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وكشفت أن الأوضاع في السجون الإسرائيلية شديدة الصعوبة، وأشارت في هذا الخصوص تحديدا إلى ما يتعرض له العمال من غزة من ظروف تحقيق قاسية وصعبة من قبل سلطات السجون الإسرائيلية.

وأشارت في هذا الصدد إلى سماع أصوات العمال في غرف التحقيق وقالت إنها مرعبة جدا ودعت إلى ضرورة التدخل الفوري في هذا الشأن ووقف التعذيب الذي يتعرضون له من قبل سلطات السجون في غرف التحقيق.

وقالت إنها لم تكن تعلم بأنها سيتم إطلاق سراحها لأنها كانت معزولة عن العالم منذ اعتقالها، واعتقدت أنه سيتم نقلها إلى سجن الدامون عندما تم استدعاءها من قبل سلطات السجن، لكن عندما رأت أسيرات أخريات تيقنت أنها سيتم إطلاق سراحها.

الدفعة الخامسة من الأسرى

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، عن 30 معتقلا، بينهم 15 امرأة و15 طفلا، عند سجن عوفر العسكري في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل.

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عددا من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن عوفر العسكري إلى رام الله، في حين تم الإفراج عن المعتقلين المقدسيين من المسكوبية إلى منازلهم.

المصدر : الجزيرة مباشر