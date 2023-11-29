مسؤول في معبر رفح: دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة (فيديو)

قال مسؤول في معبر رفح الحدودي في قطاع غزة إن 200 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى القطاع المحاصر، أمس الثلاثاء، في خامس أيام التهدئة المؤقتة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وأضاف وائل أبو محسن، المسؤول الإعلامي في الجانب الفلسطيني من المعبر، أن المساعدات تضمنت 4 شاحنات وقود تحوي 150 ألف لتر من السولار، بالإضافة إلى شاحنات مياه ومواد غذائية وأدوية.

وتابع أنه من المقرر استمرار دخول مساعدات إنسانية أخرى خلال الساعات القادمة اليوم الأربعاء.

لكن وكالات الإغاثة تقول إن كمية المساعدات ليست كافية لتلبية احتياجات سكان القطاع. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض قد تفتك بأعداد من الناس تفوق ما يسقط جراء القصف. ويؤكد برنامج الأغذية العالمي “أن الهدنة لمدة ستة أيام ليست كافية لإحداث أي تأثير ملموس”.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى بين “حماس” وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.