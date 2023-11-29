هل يتمكن نتنياهو من القضاء على حمـاس؟ ضابط سابق بالاستخبارات الأمريكية يجيب (فيديو)

قال الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية جلين كارل، إن العديد من الخبراء العسكريين يعلمون جيدا بأن الهدف الذي رسمته إسرائيل في حربها على غزة والمتمثل في القضاء على حماس “أمر مستحيل”.

وأضاف كارل في لقاء مع الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن الخسائر التي تكبدتها إسرائيل منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي مثلت “تكلفة فادحة جدا بالنسبة للسلطات الحاكمة في إسرائيل”.

وشدد الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجد نفسه في مأزق سياسي كبير ولا يمكنه التراجع إلى الوراء، لأنه يعرف أن أي تراجع محتمل يعني أن مستقبله السياسي انتهى.

وقال إن هناك عدد من الحكومات العربية كانت تنتظر اللحظات التي يتم فيها الإعلان عن القضاء على حماس، لكن خاب أملها.