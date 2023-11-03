أردوغان: أرسلنا 10 طائرات محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة حتى الآن وسنرسل المزيد (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوما، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي شيء يبرر هذه الوحشية.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، في قمة منظمة الدول التركية المنعقدة بالعاصمة الكازاخستانية أستانة “تحرُّكنا الموحد كعالم تركي من شأنه تسهيل الطريق المؤدي لوقف إطلاق النار أولا والسلام الدائم لاحقا”.

وتابع “أرسلنا حتى الآن 10 طائرات محملة بمساعدات إنسانية إلى المنطقة لإيصالها إلى غزة، وسنواصل إرسال المزيد. وأولويتنا الآن هي وقف إطلاق النار بشكل كامل في القطاع لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وأكد الرئيس التركي أن جهود بلاده متواصلة لتمهيد الطريق من أجل عقد مؤتمر سلام دولي في هذا الإطار. وقال “نعمل على آليات جديدة لحل الصراع في الشرق الأوسط، تضمن أمن الجميع بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا”.

وتعقد القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية تحت شعار (العصر التركي)، حيث يناقش الزعماء الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون داخل المنظمة إلى جانب ملفات إقليمية ودولية.

وقد تأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/تشرين الأول عام 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، وتشارك فيها كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية بصفة عضو مراقب.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة بالقطاع، إلى 9061، بينهم 3760 طفلا.