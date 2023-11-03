“أصدقائي كلهم شهداء والتاريخ لن يرحمكم”.. طفلة فلسطينية توجه رسالة للعالم لوقف الحرب على غزة (فيديو)

طالبت الطفلة الفلسطينية ليان لُبَّد جميع الدول العربية والعالم الحر بالخروج من دائرة الصمت، والقيام بإجراءات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنقاذ أطفالها.

وقالت الطفلة التي اضطرت للنزوح مع أهلها إلى جنوب قطاع غزة هربًا من قصف طيران الاحتلال، “يا كُلَّ الدول العربية الحرة، إن التاريخ لن يرحم المتخاذلين عما يحدث في غزة”.

وأضافت “نحن الفلسطينيين نُستهدف من أبشع احتلال عرفه التاريخ بدعم أمريكي، قتلوا النساء والأطفال وقصفوا المستشفيات والطرق والمدارس، قطعوا عنا الماء والكهرباء”.

وتابعت “دمنا مستباح باستخدام أسلحة محرمة دوليًا، وأصدقائي كلهم شهداء”.

واختتمت حديثها قائلة “جرائم الحرب في غزة هي وصمة عار على جبين دول العالم الحر قبل أن تكون وصمة على جبين إسرائيل”.

ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على قطاع غزة بشن عمليات توغل برية محدودة تكبده خسائر بشرية يعلن عنها تدريجيًا يومًا تلو الآخر.

وحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 9227 بينهم 3826 طفلًا و2405 نساء، والمصابين إلى 23516.