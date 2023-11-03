استشهاد عامل فلسطيني بعد تعذيبه أثناء احتجازه من قبل الجيش الإسرائيلي (فيديو)

استشهد عامل فلسطيني، بعد معاناته الضرب والتعذيب والتجويع أثناء فترة احتجازه من قبل الجيش الإسرائيلي.

وشرح الدكتور (مروان الهمص) وهو يقف أمام جثمان العامل المسجى -في مستشفى “أبو يوسف النجار” في رفح- ما عاناه العامل أثناء فترة احتجازه، من ضرب وتجويع.

"تعليق.. ضـ ـرب وتعـ ــذيب".. انتهاك حقوق آلاف العمال من” قطاع #غزة كانوا محتجزين منذ 7 أكتوبر الماضي لدى قوات الاحتلال#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/1eeQzq1FEF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2023

وقال الدكتور مروان الهمص، إن العامل الفلسطيني الغزّي الشهيد (منصور نبهان محمد ورش)، تم حجزه مدة 24 يوما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن جسمه كان مليئا بالكدمات.

وأشار إلى أن العامل الفلسطيني، مات بسكتة قلبية بسبب ما عاناه من ضرب وتجويع وتكبيل، مؤكدا أن العامل دخل إلى إسرائيل بطريقة سليمة ومعه كل الأوراق الثبوتية، وتساءل عن سبب توقيفه وتعريضه للضرب من قبل جنود الاحتلال مدة 24 يوما.

🎥 7 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم في الضفة الغربية لمشاهدة الفيديو👇https://t.co/GLrHND00Jz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2023

وقال الطبيب مروان الهمص مدير مستشفى “أبو يوسف النجار” في رفح، إن جنود الاحتلال قالوا للعمال بعد ترحيلهم من إسرائيل “روحوا خلوا غزة تنفعكم”.

وأكد شقيق العامل الفلسطيني، أن الشهيد عانى الضرب والإهانة أثناء التحقيق معه مدة 3 أيام في الزنازين، كما منع عنه الأكل، مشيرا إلى أنه سقط عند المعبر واستشهد.

احتجاز وضرب

وعاد آلاف العمال الفلسطينيين، صباح الجمعة، من إسرائيل إلى قطاع غزة، بعد أن رحّلتهم تل أبيب إلى الضفة الغربية ومنها إلى القطاع.

والتقت كاميرا الجزيرة مباشر بعض العمال الفلسطينيين ممن قامت سلطات الاحتلال بترحيلهم إلى غزة بعد احتجازهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وقال العمال الفلسطينيون، إنه جرى احتجازهم في سجن عوفر والتحقيق معهم بشأن علاقتهم بهجوم 7 أكتوبر الماضي، وأكدوا في حديثهم مع الجزيرة مباشر، أنهم ضُربوا خلال احتجازهم في إسرائيل قبل ترحيلهم إلى قطاع غزة.