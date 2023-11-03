استشهاد 17 بمجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في خان يونس (فيديو)

استشهد 17 فلسطينيا وجرح آخرون بمجزرة جديدة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة غرب مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة عواد بعدة صواريخ؛ مما أدى إلى استشهاد العديد منهم.

وحوّل طيران الاحتلال المنزل المستهدف إلى أكوام من الحجارة كما ألحق الضرر بمنازل أخرى مجاورة.

وأظهرت لقطات مصورة هبّة أهالي المنطقة لإنقاذ المصابين بالقصف وانتشال الشهداء، ونقل رجال الدفاع المدني عددا كبيرا من الضحايا إلى المستشفى.

ووصل المصابون إلى مجمع (ناصر) الطبي وكان أغلبهم من الأطفال، وحمل أب جثة طفل صغير وأخذ يصرخ: “هذه أهداف صواريخ الاحتلال”.





ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة بشن عمليات توغل برية محدودة تكبده خسائر بشرية يعلن عنها تدريجيا يوما تلو الآخر.

ولم تتوقف عمليات القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر، وأعلنت الحكومة في غزة أن مجزرتين فقط في مخيم جباليا بالقطاع المحاصر وقعتا اليومين الماضيين، أسفرتا عن استشهاد أكثر من 195 فلسطينيا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن العدوان المتواصل على القطاع المحاصر رفع عدد الشهداء إلى 9155 شهيدا بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة. إضافة إلى أكثر من 32 ألف مصاب. وذلك حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ظهر اليوم الجمعة.