استهدفها قصف إسرائيلي.. بلدية غزة تحذر من غرق أجزاء واسعة من المدينة بالصرف الصحي

حذرت لجنة الطوارئ في بلدية غزة اليوم الجمعة، من غرق أجزاء واسعة من المدينة بمياه الصرف الصحي جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية للخطوط الرئيسية فيها.

وأبدت مخاوفها من غرق أجزاء واسعة من المدينة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخطوط صرف صحي ناقلة ورئيسة في حي الزيتون قرب أحد المساجد، وفي منطقة النفق، تخدم نحو نصف سكان المدينة.

وقالت البلدية إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الخط الناقل للصرف الصحي في حي الزيتون والناقل لمياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة في جنوب المدينة، وحذرت من تسرب هذه المياه إلى الشوارع ومن ثم غرق تلك المناطق.

وذكرت البلدية أن استهداف خط الزيتون بعد قصف خط منطقة النفق قبل عدة أيام الذي ينقل المياه العادمة من منطقة شمال شرق المدينة إلى محطة المعالجة زاد من استفحال المشكلة ويشكل تهديدا بحدوث غرق.





وأوضحت لجنة الطوارئ أن خطي حي الزيتون ومنطقة النفق اللذين تضررا بفعل القصف يخدمان نحو 350 ألف نسمة في منطقتي جنوب شرق وشمال شرق المدينة.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل للأسبوع الرابع على التوالي وانقطاع الكهرباء ونفاد الوقود وتضرر بعض محطات الصرف الصحي بسبب القصف، كل ذلك أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه العادمة إلى البحر؛ مما جعل المدينة تواجه أزمة صحية وبيئية غير مسبوقة.

ودعت بلدية غزة كافة المؤسسات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل وإنقاذ الأوضاع قبل انهيارها في غزة.