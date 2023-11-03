الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل أسير في نابلس (فيديو)

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزلا في حي “المساكن الشعبية” بنابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال فجرت منزل الأسير خالد خروشة، وتبلغ مساحة المنزل حوالي 150 مترا مربعا، ويقع في بناية مكونة من 4 طوابق.

وألحق التفجير ضررا بباقي المنازل في المبنى، وأظهر مقطع فيديو انفجار إطارات النوافذ وتصاعد الدخان والنيران من المنزل، وسُمع دويّ الانفجار عاليًا.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا من داخل المنزل الذي تحول إلى رُكام، في حين أجبرت قوات الاحتلال الأهالي على الخروج من منازلهم في نفس البناية.

#صور | جيش الاحتلال يدمر منزل الأسير خالد خروشة في نابلس فجر اليوم. يتهم الاحتلال خروشة بتقديم المساعدة لوالده الشهيد عبد الفتاح خروشة في تنفيذ عملية حوارة. pic.twitter.com/Nh9QgsMzbs — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 3, 2023

واعتقلت قوات الاحتلال خروشة خلال اقتحامها مخيم “عسكر” في مارس/آذار الماضي.

ويتهم الاحتلال خروشة بتقديم المساعدة لوالده الشهيد عبد الفتاح خروشة على تنفيذ عملية حوارة التي أسفرت عن مقتل مستوطنَين في فبراير/شباط الماضي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، ودارت هناك مواجهات أدت إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم، وآخر بشظية في الصدر، واعتُقل إمام مسجد عسكر غسان بدران.