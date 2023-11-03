الصحة في غزة تُسيّر قافلة من الجرحى في حالات خطيرة نحو معبر رفح (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أنها ستسيّر قافلة من سيارات الإسعاف تحمل عددا كبيرا من الجرحى ذوي الحالات الخطيرة والحرجة من مجمع الشفاء الطبي نحو معبر رفح الحدودي.

وقال المتحدث باسم الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي إن القافلة ستتحرك في تمام الساعة الرابعة عصرا، وإنها ستسلك شارع الرشيد الساحلي.

وطالب المتحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمرافقة القافلة لتأمينها حتى تصل بأمان إلى جنوب قطاع غزة.

وطالب إعلان وزارة الصحة بعدم استهداف قافلة الجرحى بطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع نقل الجرحى من مستشفيات شمال القطاع إلى معبر رفح رغم سماح السلطات المصرية بذلك.

وأعلن القدرة ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9227 بينهم 3826 طفلا و2405 نساء والمصابين إلى 23516، واستشهاد 136 من الكوادر البشرية الطبية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية ضد الطواقم الطبية.

وناشد المتحدث كافة الأطراف بالعمل الفوري لتزويد مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالوقود قبل توفق المولدات الثانوية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الجرحى استشهدوا بسبب عدم توفر العلاج لتلك الحالات في مستشفيات القطاع المنهارة.

وأعلن المسؤول في وزارة الصحة، فقدان أرواح 4 من مرضى السرطان نتيجة خروج مستشفى الصداقة التركي عن الخدمة، وطالب بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات والوقود والوفود الطبية إلى المستشفيات لإنقاذ حياة المرضى.

كما طالب القدرة في مؤتمره الصحفي، اليوم الجمعة، الدولة التركية بحماية مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الذي يعتبر المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في القطاع، بعد أن جرى استهدافه بطائرات الاحتلال.