جثث شهداء ملقاة في الشارع بعد استهدافهم من الاحتلال الإسرائيلي في طريق النزوح (فيديو)

استشهد عدد من النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة على طريق الرشيد الساحلي المؤدي إلى جنوب القطاع.

ورصد شاب فلسطيني جثث الشهداء من النساء والأطفال وهي ملقاة وسط الطريق بعد عدوان للاحتلال الإسرائيلي أودى بحياتهم.

وأردى جيش الاحتلال النازحين العُزّل قتلى وهم في طريقهم نحو الجنوب مشيا على الأقدام.

وأظهر الشاب الذي التقط مقطع الفيديو بينما كان يمر من الطريق على متن دراجته الهوائية، تأثرا كبيرا من شدة فظاعة المشهد.

وطلب الشاب من صديق كان يرافقه أن يرفع مصحفا عن الأرض كان النازحون يحملونه معهم، في حين كان هو يوثق المشهد.

ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على قطاع غزة بشن عمليات توغل برية محدودة تكبده خسائر بشرية يعلن عنها تدريجيا يوما تلو الآخر.

وفي كلمة صوتية، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المقاومة دمرت ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر، وقتلت وأصابت عددا من جنود الاحتلال، وإن أعداد القتلى “أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو”.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 9227 بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، والمصابين إلى 23516.