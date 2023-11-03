جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معركة بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جندي إسرائيلي آخر في معركة بشمال قطاع غزة.

وأفاد بمقتل الرقيب إيتاي سعدون وهو قائد دبابة في اللواء 401، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية الخبر.

أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة وآخر بجروح خفيفة جراء سقوط طائرة مسيّرة في “جبل دوف” مساء أمس الخميس.

وكشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، عن استهداف دبابة للاحتلال الإسرائيلي بـ4 من قذائف (الياسين 105).

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت ثلاث آليات للاحتلال الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة بقذائف “الياسين”. كما أعلنت القسام “دك حشد الآليات المتوغلة غرب إيرز بقذائف هاون من العيار الثقيل”.

وأفاد بيان للجناح العسكري لحركة حماس، بقنص جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال بلدة بيت حانون في شرق قطاع غزة، وقالت الكتائب إنها استهدفت قوة متحصنة في مبنى شمال البلدة بـ5 قذائف.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، في حين ترد المقاومة الفلسطينية على عدوان الاحتلال على غزة برشقات صاروخية تضرب وسط المستوطنات الإسرائيلية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة بشنّ عمليات توغل برية محدودة تكبده خسائر بشرية يعلن عنها تدريجيا يوما تلو الآخر.

ولم تتوقف عمليات القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر، وأعلنت الحكومة في غزة أن مجزرتين فقط في مخيم جباليا بالقطاع المحاصر وقعتا اليومين الماضيين، أسفرتا عن استشهاد أكثر من 195 فلسطينيا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن العدوان المتواصل على القطاع المحاصر أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9227 بينهم 3826 طفلا و2405 نساء والمصابين إلى 23516.