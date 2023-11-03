جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 ضباط وإصابة جنديين بجروح خطيرة في غزة

أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الجمعة، مقتل 4 ضباط وإصابة جنديين بجروح خطيرة، خلال المعارك التي جرت مع المقاومة الفلسطينية، في الساعات الماضية شمالي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء التوغل البري في غزة إلى 24 بينهم قائد في لواء المدرعات و4 ضباط.

ومن جانبها نشرت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بيانا قالت فيه “باغتنا قوة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، وأجهزنا على 4 جنود من مسافة صفر”.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد أكد، أمس الخميس، أن أعداد القتلى الإسرائيليين أكبر بكثير مما تعلنه القيادة الإسرائيلية، متوعدا في كلمة له بجعل غزة “لعنة التاريخ” على إسرائيل.

أبو عــ ـبيــ ــدة للإسرائيليين: حكومتكم تكذب عليكم بشأن أعداد القتلى الذين سقطوا في #غزة#الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/2QLGaX4Ner — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2023

وتحدثت وسائل إعلام عبرية، أمس، عن أن الجيش الإسرائيلي ما زالت أمامه أيام أكثر صعوبة في معاركه البرية مع مقاتلي كتائب القسام، في قطاع غزة.

وقال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي، تاميرهايمان، في مقال نشره موقع القناة 12 الإسرائيلية “ما زلنا بعيدين عن كسر حركة حماس، وستكون هناك أيام أكثر صعوبة”.

وبحسب شهادات الجنود للمصدر ذاته، يستخدم المقاتلون في قطاع غزة، الصواريخ المضادة للدروع في الهجوم على الآليات العسكرية، لإعاقة التقدم البري للجيش الإسرائيلي في شمال القطاع.

كما تحدث الجنود عن اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين يتوارون عن الأنظار في مبانٍ تعرضت للقصف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.