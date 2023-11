رويترز: طائرات أمريكية مسيّرة تحلق فوق غزة بحثا عن الأسرى

قال مسؤولان أمريكيان، إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيّرة في سماء غزة بحثًا عن الأسرى الذين احتجزتهم حركة حماس خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت رويترز عن المسؤولَين -ولم تسمهما- أن الولايات المتحدة تشغل مسيّرات فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية للمساعدة على تحديد مواقع الأسرى.

ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين، قوله إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيّرة منذ أكثر من أسبوع.

من جانبها نقلت (صحيفة نيويورك تايمز) عن مسؤولين أمريكيين أن مسيّرات أمريكية من طراز “إم كيو ناين ريبَر” تحلق فوق غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتهدف للمساعدة على تحديد أماكن المحتجزين لدى المقاومة.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن 10 أمريكيين في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص محتجزين في غزة ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق المترامية الأطراف التابعة لحركة حماس.

وأمس الخميس طوقت قوات الاحتلال الإسرائيلية مدينة غزة -المدينة الرئيسية في القطاع- في إطار هجومها على مقاتلي حماس الذين يقومون بشنّ هجمات كرّ وفرّ على القوات المتوغلة.

وشنّ مقاتلو حماس وفصائل فلسطينية، هجوما مباغتا على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي، وأسر عدد آخر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شنّ هجوم عنيف على غزة، يستهدف المستشفيات ومنازل المدنيين، وتقول السلطات في غزة إنه أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 9061 شخصا وإصابة آلاف آخرين.

