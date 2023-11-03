سفيرة فلسطين في تشيلي: الدبلوماسية العالمية فشلت في حقن دماء الأطفال (فيديو)

قالت سفيرة دولة فلسطين في تشيلي فيرا بابون إن “الدبلوماسية العالمية فشلت في حقن دماء أطفال فلسطين”.

وأضافت فيرا بابون في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أنه خلال شهر واحد فشل المجتمع الدولي في تمرير 4 قرارات خاصة بفلسطين بمجلس الأمن، وتم إصدار قرار في الأمم المتحدة لم يتم تطبيقه حتى الآن.

وأوضحت السفيرة أن هناك محاولات جادة من الدبلوماسية الفلسطينية لخلق آليات “التنسيق مع دول أمريكا اللاتينية لبلورة موقف موحد إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وقالت إن الرأي العام في تشيلي مقتنع بأن ما يقع في غزة “لا يخضع لمبدأ التناسب في الاعتداء واحترام الخطوط الحمراء في إعلان الحروب”.

وتابعت أن إسرائيل في حرب غزة أبانت للعالم بانها “دولة فوق القانون” وأنها “لا ترى الشعب الفلسطيني ولا تريد أي حل سلمي ولا تسعى لتنفيذ أي اتفاقيات وقعتها معه”.

وخلصت الدبلوماسية الفلسطينية إلى أن الحرب على غزة هي حرب على الضفة الغربية والشعب الفلسطيني، وأن العالم كله اكتشف السردية الفلسطينية وأدرك الأهداف الحقيقية لنوايا إسرائيل في غزة والمنطقة بالكامل.