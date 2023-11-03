“شاهدنا الأشلاء تتطاير”.. ناجون من مجزرة الاحتلال بمخيم المغازي في غزة يروون هول الفاجعة (فيديو)

انكب أهالي مخيم المغازي على إزاحة الأنقاض بعد الدمار الهائل الذي لحق بالمنازل جراء قصف للطيران الإسرائيلي، أمس الخميس، في عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

ويبحث سكان المخيم عن عالقين من ذويهم تحت الأنقاض أو جثث للشهداء، بعد أن عجزت فرق الدفاع المدني عن انتشال جميع الضحايا بسبب الدمار الهائل وتحول عدد كبير من المنازل إلى ركام.

وقال ناجٍ من القصف لكاميرا الجزيرة مباشر، إن عددا كبيرا من جثث الشهداء لا يزال تحت الأنقاض، وروى هول اللحظات الأولى من الفاجعة، قائلا إن القصف لم يكن بصاروخ واحد فقط بل أكثر.

وأفاد محمد أبو غازي بأن حوالي 18 منزلا انهارت جراء القصف يتكون كل منها من 4 طوابق، وهي مأهولة جميعها بالسكان من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ، وعدد كبير منهم لا يزالون مفقودين تحت الأنقاض.

ووصف أبو غازي المشهد الأول، موضحا أن صوت الانفجار كان مرتفعا جدا ومرعبا وأن أكواما من الأتربة والدخان تصاعدت بعده حتى غطت المنطقة وأصبحت الرؤية معها صعبة.

وقال المتحدث للجزيرة مباشر إنه شاهد أجسادا تتطاير وكان عدد الجثث الملقاة هنا وهناك هائلا، وقد عمّ الدمار كل المنطقة.

وأفاد ناج آخر بأن المخيم قُصف بصاروخين دون سابق إنذار وأن القصف كان عنيفا، وأن الأشلاء كانت تتطاير في كل مكان، وأضاف أن الغبار والدخان كانا كثيفين فلم يتمكن أحد من معرفة مكان القصف ولا المنازل المتضررة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة بشنّ عمليات توغل برية محدودة تكبده خسائر بشرية يعلن عنها تدريجيا يوما تلو الآخر.

ولم تتوقف عمليات القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر، وأعلنت الحكومة في غزة أن مجزرتين فقط في مخيم جباليا بالقطاع المحاصر وقعتا اليومين الماضيين، أسفرتا عن استشهاد أكثر من 195 فلسطينيا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان المتواصل على القطاع المحاصر ارتفعت إلى 9061 شهيدا بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة، وأكثر من 32 ألف مصاب. وذلك حسبما أعلن المتحدث باسم الوزارة في غزة ظهر الخميس.