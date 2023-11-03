شهداء وجرحى بقصف قوات الاحتلال لمواقع مختلفة في قطاع غزة (فيديو)

أفادت مصادر محلية، الجزيرة مباشر، بأن 7 شهداء سقطوا صباح اليوم الجمعة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للعائدين من تشييع أقاربهم إلى مقبرة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي اليوم الـ28 من العدوان الإسرائيلي، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته العنيفة على مختلف المناطق في قطاع غزة؛ مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى.

مشاهد جوية لانتشال شهداء وعالقين من تحت أنقاض مبانٍ قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم المغازي وسط قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/0Rc4gg9Tf4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2023

وواصل جيش الاحتلال، اليوم الجمعة قصف الأحياء السكنية ومحيط المستشفيات في غزة؛ مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء، وكانت حصيلة العدوان قد ارتفعت إلى 9061 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 22 ألف مصاب وأكثر من 2000 مفقود.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بعد سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على أحياء النصر والشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وعلى حي الزيتون جنوبا.

وارتقى عدد من الشهداء ووقعت إصابات عديدة جراء الغارات المتواصلة على مخيمي البريج والنصيرات وعلى مدينة دير البلح وسط القطاع، ونقلوا جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

واستشهد فلسطيني جراء قصف قوات الاحتلال لبلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس بجنوب القطاع، وأصيب عدد من النازحين في مستشفى القدس بمدينة غزة جراء تهشّم الزجاج الداخلي للمباني بسبب قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لمحيط المستشفى.